لمنافسة واتساب وiMessage.. جوجل تطلق تحديثا جديدا لتطبيق الرسائل على أندرويد

بدأت شركة جوجل Google، في طرح تحديث جديد لتطبيقها الرسائل الخاص بها على نظام أندرويد.

وفقا لتقرير نشره موقع 9To5Google، يضيف التحديث مجموعة من الميزات الجديدة لتطبيق رسائل جوجل التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، منها ميزة “الحذف للجميع”، وتأجيل الإشعارات، وأدوات تخصيص محادثات مجموعات RCS.

ميزة الحذف للجميع



أصبح بإمكان المستخدمين حذف الرسائل المرسلة في محادثات RCS لكل الأطراف، عبر الضغط المطول على الرسالة واختيار رمز الحذف، ثم تحديد “حذف لدي” أو “حذف للجميع”، مع ذلك، تحذر جوجل من أن المستخدمين الذين يستخدمون نسخا قديمة من التطبيق قد يستمرون في رؤية الرسالة.

ميزة تأجيل الإشعارات



تسمح ميزة جديدة بتأجيل الإشعارات من محادثات أقل أهمية لفترة مؤقتة، بدلا من كتمها نهائيا، يمكن تفعيلها عبر الضغط المطول على المحادثة واختيار رمز الساعة الجديد، مع خيارات تأجيل بين ساعة، 8 ساعات، 24 ساعة، أو إلى أجل غير مسمى، عند تفعيل التأجيل، تظهر المحادثة باللون الرمادي مع أيقونة الساعة.

ميزة تخصيص محادثات مجموعات RCS

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق رسائل جوجل إعادة تسمية محادثات المجموعات بسهولة أكبر وتخصيص صور الأفاتار الخاصة بها، سواء برفع صورة شخصية أو اختيار رسومات ملونة من جوجل، لإضفاء طابع بصري مميز على المحادثات الجماعية.

جدير بالذكر كشفت أحد التقارير التقنية مؤخرا، عن ميزة مبتكرة تتعلق بالدردشات الجماعية ستصل تطبيق رسائل جوجل، وهي خاصية “الإشارة”، حيث سيتمكن المستخدمين وضع علامة على شخص ما في الدردشة الجماعية من خلال وضع رمز @ قبل اسمه، على غرار ما هو موجود في منصات الوسائط الاجتماعية وخدمات المراسلة الأخرى مثل واتساب وتيليجرام.

ستساعد هذه الميزة في إرسال إشعارات مباشرة إلى الشخص المعني، مما يسهل التحدث المباشر مع أفراد محددين ضمن محادثة جماعية كبيرة، ولكن لا يشير التقرير إلى كيفية عمل هذه الميزة داخل تطبيق رسائل جوجل، ما يجعل التفاصيل حول تنفيذها مجرد تكهنات مستندة إلى كيفية عمل نفس الميزة في تطبيقات أخرى.

خلال الأشهر القليلة الماضية، شهد تطبيق رسائل جوجل العديد من التحسينات، من بينها جودة الوسائط التي تمت ترقيتها وإيصالات القراءة الفردية والرسائل غير المرغوب فيها.

وباعتباره تطبيق المراسلة الافتراضي على هواتف أندرويد، أصبح رسائل جوجل واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم.