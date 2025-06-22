واتساب يكشف عن ميزات جديدة منها الكتابة بالذكاء الاصطناعي

يواصل واتساب توسيع قدراته بشكل كبير، حيث يختبر حاليا مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدمي الإصدار التجريبي على نظامي أندرويد وiOS، تهدف هذه الميزات إلى تحويل المنصة إلى تجربة تواصل أكثر ذكاء وخصوصية، مع توحيد مستوس الميزات عبر أنظمة التشغيل المختلفة

أبرز الميزات الجديدة في واتساب

1. ملخصات المحادثات بالذكاء الاصطناعي:

لمعالجة مشكلة كثرة الرسائل، يقدم واتساب ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تلخص المحادثات دون المساس بخصوصية المستخدم، تعمل هذه الميزة عند وجود ثلاث رسائل غير مقروءة أو أكثر في محادثة فردية أو جماعية.

يظهر زر جديد أعلى سلسلة الرسائل يؤدي النقر عليه إلى إرسال طلب آمن ومجهول لإنشاء ملخص سريع للمحادثة، والذي يُعرض مباشرة للمستخدم، هذه الميزة اختيارية، ويتم تعطيلها تلقائيا في المحادثات التي تفعل فيها إعدادات “خصوصية الدردشة المتقدمة”.

ملخصات المحادثات بالذكاء الاصطناعي على واتساب



2. مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي:

في الوقت نفسه، تطور واتساب أداة مساعدة جديدة لمساعدة المستخدمين على كتابة رسائلهم بتنسيقات متنوعة، حسب السياق، أثناء كتابة الرسالة، يظهر خيار لتفعيل “مساعد الكتابة”، يقترح النظام إعادة كتابة الرسالة بتنسيقات مختلفة، مثل "واضح"، "احترافي"، "مضحك"، أو “داعم”، يمكن للمستخدم اختيار النمط المناسب واستبدال النص الأصلي بالتنسيق الجديد.

لا ترسل هذه الميزة إشعارا للطرف الآخر باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويمكن منح تقييم مخصص لجودة الاقتراحات دون الكشف عن محتوى الرسالة.

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي على واتساب



3. التحكم في جودة الوسائط التي يتم تنزيلها تلقائيا:

استجابة لطلبات المستخدمين بتقليل استهلاك البيانات والمساحة، أضاف واتساب إعدادا جديدا لتحديد جودة الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها تلقائيا، تعمل هذه الميزة من خلال الإعدادات، مما يتيح للمستخدمين اختيار التنزيل التلقائي للجودة "القياسية" أو "عالية الدقة".

يعتمد النظام على آلية تنزيل مزدوجة من المرسل، حيث يتم إرسال نسختين مضغوطتين عاليتي الجودة من الوسائط، ويتم تنزيل النسخة الأفضل، وفقا لتفضيلات المستقبل، يتيح هذا التعديل توفيرا كبيرا في البيانات، خاصة في المجموعات التي تحتوي على الكثير من الوسائط، مع إمكانية تنزيل النسخة عالية الجودة يدويا عند الحاجة.

4. رفع اليد في المكالمات:

هذه الميزة مستوحة من أدوات الاجتماعات الافتراضية، حيث يضيف واتساب ميزة "رفع اليد" إلى مكالمات الصوت والفيديو الجماعية لتحسين التفاعل وتنظيم المحادثات.

تعمل هذه الميزة أثناء المكالمة، ويمكن لأي مشارك اختيار "رفع اليد" من قائمة الخيارات، وسيظهر رمز اليد المرفوعة بجوار اسمه لجميع المشاركين، كما تساعد هذه الميزة على تقليل المقاطعات وتحسين ديناميكية المحادثة، خاصة في الفصول الدراسية الافتراضية أو اجتماعات الفريق، كما تتيح للمستمعين التعبير عن رغبتهم في المشاركة بسهولة.