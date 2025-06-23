بعد تسريب قاعدة بيانات ضخمة.. كيف تحمي حسابك على فيسبوك؟

كشف باحثون في مجال الأمن السيبراني، عن واحد من أكبر تسريبات البيانات في التاريخ، يتضمن قرابة 16 مليارا من بيانات تسجيل الدخول، تشمل منصات شهيرة مثل آبل، Gmail، تيليجرام، فيسبوك، GitHub وغيرها، وفقا لما أعلنه فريق Cybernews هذا الأسبوع.

وقال الباحثون إن هذه البيانات المسربة تمنح القراصنة وصولا غير مسبوق إلى حسابات المستخدمين، ما يفتح الباب أمام الاستيلاء على الحسابات، سرقة الهوية، وتنفيذ حملات تصيد احتيالي دقيقة للغاية.

ورغم عدم توفر أرقام دقيقة عن عدد الحسابات أو المستخدمين المتأثرين؛ يرجح الخبراء أن البيانات تم جمعها باستخدام برمجيات خبيثة تعرف باسم "Infostealers"، وهي برمجيات تتسلل إلى الأجهزة وتقوم بسرقة معلومات حساسة منها.

وقد تم اكتشاف التسريب؛ عندما كانت قواعد البيانات متاحة لفترة وجيزة عبر خوادم غير مؤمنة، قبل أن يتم إغلاقها، في حادثة تكررت بعد اكتشاف قاعدة بيانات أخرى في مايو الماضي، تضم أكثر من 184 مليون حساب، شملت معلومات تسجيل دخول إلى آبل وفيسبوك وجوجل.

كيف تحمي حسابك على فيسبوك؟

رغم أن تسريب البيانات لا يمكن التراجع عنه؛ إلا أن هناك خطوات مهمة يمكن اتخاذها لحماية حسابك على فيسبوك:

1. تفعيل المصادقة الثنائية وتنظيف إعدادات الخصوصية:

تعد المصادقة الثنائية 2FA، خط الدفاع الأول الحقيقي لحماية حساباتك، لذا من الأفضل استخدام تطبيقات خاصة مثل Google Authenticator أو Authy، والتي تولد رموز تسجيل دخول داخل التطبيق نفسه ولا يمكن اعتراضها عن بعد.

كيفية تفعيل المصادقة الثنائية



- انتقل إلى الإعدادات والخصوصية في حسابك على فيسبوك.

- اختر الإعدادات > كلمة المرور والأمان > المصادقة الثنائية.

- اختر الطريقة المناسبة لك تطبيق أو مفتاح أمان.

- لا تنس تحميل رموز الاسترجاع الاحتياطية وتخزينها في مكان آمن، لتجنب فقدان الوصول في حال ضياع الهاتف.

2. راقب نشاط حسابك على فيسبوك:

يسجل فيسبوك كل الأجهزة والمتصفحات التي تم تسجيل الدخول منها إلى حسابك، لفحص النشاط:

- اذهب إلى الإعدادات والخصوصية > الإعدادات > الأمان وتسجيل الدخول.

- ضمن خيار "أماكن تسجيل الدخول"، ستجد قائمة بالأجهزة مع الوقت والموقع.

- إذا وجدت جهازا لا تتعرف عليه، قم بتسجيل الخروج فورا وغير كلمة المرور، من المفيد أيضا تسجيل الخروج من الأجهزة القديمة أو العامة التي لم تعد تستخدمها.

نشاط حسابك على فيسبوك

3. قلل ظهورك العام على فيسبوك:

كلما كان ملفك الشخصي عاما، زادت احتمالية تعرضك للتنمر أو الاحتيال أو التصيد، لتقليل قابلية العثور عليك:

- اذهب إلى الإعدادات والخصوصية > الإعدادات > الجمهور والرؤية > كيف يجدك ويتواصل معك الآخرون.

- غير من يمكنه العثور عليك بواسطة رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني إلى "الأصدقاء" أو "أنا فقط".

- أوقف خيار السماح لمحركات البحث بربط حسابك بنتائج البحث.

4. راجع قائمة أصدقائك:

إذا كنت قد قبلت طلبات صداقة عشوائية على مدار السنوات، فقد تكون عرضة لخداع من حسابات مزيفة، استخدم خاصية "أضيف مؤخرا" أو فرز القائمة أبجديا لمراجعة الحسابات، إذا لم تتذكر أحدهم أو بدا حسابه مريبا، من الأفضل حذفه.

5. ألغ صلاحيات التطبيقات المرتبطة بحسابك:

قد تكون سجلت الدخول إلى تطبيقات وألعاب ومواقع تسوق عبر فيسبوك دون أن تدرك أنها لا تزال متصلة بحسابك، لإدارة هذه التطبيقات:

- اذهب إلى الإعدادات والخصوصية > الإعدادات > التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

- ستظهر قائمة بالخدمات المرتبطة بحسابك.

- احذف أي تطبيق غير موثوق، قديم، أو لم تعد تستخدمه.

- بالنسبة للتطبيقات التي ما زلت تستخدمها، اضغط على "عرض وتعديل" لتقييد البيانات التي يمكنها الوصول إليها، مثل قائمة أصدقائك أو تاريخ ميلادك.

- كل تطبيق إضافي قد يكون نقطة ضعف، فاحرص على تقليص الصلاحيات لما هو ضروري فقط.