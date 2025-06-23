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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث One UI 8 سيكون الأخير لهواتف سامسونج Galaxy A محددة

تحديث One UI 8
تحديث One UI 8
شيماء عبد المنعم

لا يحمل تحديث One UI 8 العديد من الميزات أو التحسينات الجديدة، لكنه يشكل محطة هامة لهواتف سامسونج Galaxy A معينة، حيث سيكون التحديث الرئيسي الأخير لها. بمعنى آخر، ستستمر هذه الأجهزة في العمل بنظام Android 16 طوال مدة حياتها المتبقية.

إذا لم تمتلك هاتفا جديدا من سلسلة Galaxy A، فمن المفيد أن تتحقق مما إذا كان التحديث القادم من سامسونج سيكون التحديث النهائي لجهازك.

تحديث One UI 8 هو آخر تحديث رئيسي لهواتف Galaxy A

Galaxy A33
Galaxy A53
Galaxy A73

تم إطلاق هذه الهواتف بنظام Android 12 مع وعد بالحصول على 4 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل، ما يعني أن تحديث Android 16 هو التحديث النهائي لها.

على الرغم من أن One UI 8 المبني على Android 16 سيكون آخر تحديث رئيسي لهواتف Galaxy A33 وA53 وA73، فمن المتوقع أن تستمر سامسونج في توفير تحديثات ثانوية مثل One UI 8.1، بالإضافة إلى التحديثات الأمنية لفترة إضافية.

إذا كنت تملك أحد هذه الهواتف الثلاثة، قد تحتاج إلى الترقية خلال العام المقبل للاستفادة من أحدث الميزات والتحسينات. 

كما يمكنك مراجعة قائمة هواتف سامسونج التي تضمن 6 أو 7 تحديثات لنظام التشغيل لضمان بقاء جهازك مواكبا لأحدث التقنيات لسنوات قادمة.

متى ستبدأ سامسونج في طرح One UI 8؟

لم تعلن سامسونج بعد عن تاريخ رسمي لإطلاق One UI 8، لكنها أكدت أن التحديث سيبدأ بالوصول إلى الأجهزة المؤهلة “هذا الصيف”، أي في الفترة بين يونيو وسبتمبر.

تؤكد سامسونج أن هاتف Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 سيكونان أول من يحصل على One UI 8، المتوقع صدوره الشهر المقبل، ما يعني أن التحديث سيصل مبكرا مقارنة بالعام الماضي.

تتبع سامسونج عادة استراتيجية إطلاق التحديثات الكبرى أولا للهواتف الراقية الحديثة، لذلك من المتوقع أن يبدأ تحديث One UI 8 بهواتف Galaxy S25 و S24 و Z Fold 6 وZ Flip 6، ثم يتوسع تدريجيا ليشمل الأجهزة الرائدة الأخرى وسلسلة Galaxy A متوسطة الفئة، أما هواتف Galaxy A الأقدم، فقد تحتاج إلى الانتظار لفترة أطول.

سامسونج Galaxy A تحديث One UI 8 هواتف سامسونج

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