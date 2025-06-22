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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمنافسة موتورولا وسامسونج.. آبل تطلق آيفون بتصميم صدفي وسعر صادم

آيفون
آيفون
شيماء عبد المنعم

من المتوقع أن تكشف شركة آبل عن أول هاتف آيفون قابل للطي في عام 2026، وفقا لما أعلنه المحلل التقني الشهير مينج-تشي كو، والذي أكد أن الشركة الأمريكية اقتربت من الانتهاء من تطوير الجهاز القابل للفتح والإغلاق أفقيا على شكل "صدفة”.

ورغم أن فكرة الهواتف القابلة للطي ليست جديدة، إذ يعود استخدامها إلى أوائل الألفينيات مع هواتف “موتورولا رازر” الشهيرة؛ فإن كبرى الشركات التقنية مثل سامسونج وهواوي وشاومي عادت لاعتماد هذا التصميم من جديد في السنوات الأخيرة، كـ وسيلة لدمج شاشات كبيرة ضمن أجهزتها المحمولة.

وأطلقت شركات مثل سامسونج وجوجل، هواتف بشاشات قابلة للطي، تتخذ حجم التابلت عند فتحها، بينما تصبح أكثر ملاءمة للحمل عند طيها، مثل سلسلة Galaxy Fold وPixel Fold.

ويعتقد “كو”، المحلل لدى شركة "TF Securities"، أن آبل ستنضم إلى هذا السباق في النصف الثاني من عام 2026، حيث قال: “تشير الشائعات الأخيرة إلى أن آبل قدمت طلبا لإنتاج ما بين 15 إلى 20 مليون وحدة من هواتف آيفون القابلة للطي”. 

وأشار كو إلى أن “الهاتف سيدخل مرحلة الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2026، وسيتم شحن عدة ملايين من الوحدات سنويا، بما يشمل عامي 2027 و2028”.
 

مميزات هاتف آيفون القابل للطي

بحسب تقارير سابقة لموقع The Information، فإن الهاتف يحمل الاسم الرمزي الداخلي V68، ومن المتوقع أن يتميز بتصميم يخفف من مشكلة الخط الظاهر الذي يعاني منه العديد من الهواتف القابلة للطي عند منتصف الشاشة.

وتشير المصادر إلى أن الشاشة يتم تطويرها بالتعاون مع شركة سامسونج Samsung Display، الشريك القديم لـ آبل في تصنيع شاشات هواتف آيفون.

هاتف “موتورولا رازر”

وتوقع “كو” أن يأتي الهاتف بشاشة داخلية بحجم 7.9 بوصة، وشاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، فيما يتوقع أن يتراوح سعره بين 2000 إلى 2500 دولار أمريكي، أي ما يقارب 101 إلى 126 ألف جنيه مصري، مع احتمال أن يصل سعره في المملكة المتحدة ما بين 2000–2500 جنيه إسترليني بسبب الضرائب المحلية.

ورغم التوقعات بإطلاق الهاتف القابل للطي في سبتمبر 2026 إلى جانب سلسلة آيفون 18؛ فإن آبل لم تؤكد رسميا أي خطط بهذا الشأن، كما أنها لم تكشف بعد عن تفاصيل هاتف آيفون 17 المنتظر طرحه خلال أشهر قليلة.

يذكر أن أول هاتف قابل للطي تم طرحه في الأسواق كان من شركة “رويوول” الصينية الناشئة في عام 2018، ثم تبعتها سامسونج بإطلاق Galaxy Fold في 2019، لتتوالى بعد ذلك الإصدارات من شركات مثل هواوي، موتورولا، جوجل وفيفو.

وتسعى الشركات من خلال الهواتف القابلة للطي، إلى تجاوز القيود المفروضة على حجم الشاشات في التصميمات التقليدية للهواتف الذكية، خاصة مع تزايد الاعتماد عليها لمشاهدة المحتوى الترفيهي وممارسة الألعاب، ما يجعل امتلاك شاشة كبيرة ميزة ضرورية، دون التضحية بسهولة الحمل والاستخدام.

آيفون آيفون قابل للطي آبل آيفون 18

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