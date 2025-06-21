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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

⁠Project Indigo.. تطبيق تصوير جديد من أدوبي لهواتف آيفون

Project Indigo
Project Indigo
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة أدوبي Adobe، تطبيقا جديدا للتصوير الحاسوبي مخصصا لهواتف آيفون، تحت اسم Project Indigo، وهو من تطوير مارك ليفوي، أحد العقول التي ساهمت في ابتكار تقنيات التصوير الشهيرة في هواتف جوجل Google Pixel الأولى.

وقد تم طرح التطبيق الأسبوع الماضي عبر منصة Adobe Labs، وهو متاح مجانا لهواتف iPhone 12 Pro و Pro Max، وiPhone 13 Pro و Pro Max، وجميع طرازات iPhone 14 وما بعدها. 

وتنصح الشركة باستخدام iPhone 15 Pro أو الأحدث للحصول على أفضل أداء، المميز أن التطبيق لا يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب أدوبي.

كيف يعمل Project Indigo؟

يختلف Indigo عن تطبيقات الكاميرا التقليدية، فبدلا من التقاط صورة واحدة، يقوم بالتقاط عدة صور متتالية Burst ويقوم بدمجها للحصول على صورة عالية الجودة بمدى ديناميكي واسع HDR وضجيج بصري منخفض.

ويهدف التطبيق إلى محاكاة تأثير الكاميرات الاحترافية SLR، ويمنح المستخدمين تحكما يدويا شاملا في إعدادات مثل التركيز، وسرعة الغالق، وحساسية الضوء ISO، وتوازن اللون الأبيض.

في تدوينة تقنية شاركها مارك ليفوي – الذي يشغل حاليا منصب "زميل أبحاث" في أدوبي – إلى جانب كبير العلماء فلوريان كاينز، تم تسليط الضوء على الرؤية وراء Project Indigo، وكيفية الاستفادة من تقنيات التصوير الحاسوبي لتحسين جودة الصور باستخدام برمجيات متقدمة.


يظهر الألبوم المرفق مع التدوينة عددا من الصور التي التقطت باستخدام Indigo، وتبرز جودة وتفاصيل الصورة بوضوح، مع الحفاظ على مظهر طبيعي بعيد عن المبالغة في المعالجة. 

ويبدو أن Indigo ينجح في تحقيق توازن دقيق بين التقنية والفن، ويمنح المستخدم العادي فرصة لالتقاط صور احترافية دون تعقيد.

يعد Project Indigo ليس مجرد تطبيق تصوير جديد، بل خطوة جادة من أدوبي نحو تطوير ما يمكن وصفه بـ"الكاميرا العالمية"، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والتحكم اليدوي، وتقنيات المعالجة الحاسوبية، لتقدم تجربة تصوير متميزة على أجهزة آيفون الحديثة.

أدوبي Project Indigo آيفون تطبيق جديد التصوير الحاسوبي

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