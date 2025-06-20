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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطالب مستخدمي آيفون بحذف يوتيوب.. إليكم السبب

يوتيوب
يوتيوب
شيماء عبد المنعم

واجه العديد من مستخدمي أجهزة آيفون خلال الأيام الماضية مشكلة متكررة في تطبيق يوتيوب، حيث يتعطل فور تشغيله أو يتجمد ويصبح غير قابل للاستخدام. 

ووفقا لتقارير تقنية، فإن مشكلة يوتيوب لم تقتصر على أجهزة iOS فحسب، بل طالت أيضا بعض مستخدمي أجهزة أندرويد.

عطل في تطبيق يوتيوب على آيفون وجوجل تصدر حلا نهائيا

أكدت شركة جوجل، المالكة لمنصة يوتيوب، في بيان رسمي وجود الخلل، وأعلنت عن إصدار تحديث لحل المشكلة بشكل دائم. 

وذكرت أن الخلل كان مرتبطا بإصدار سابق من التطبيق، وأوصت المستخدمين بحذف يوتيوب من أجهزتهم ثم إعادة تثبيته عبر متجر App Store لضمان تحميل النسخة الأحدث.

وجاء في بيان الشركة: “تم إصلاح المشكلة! إذا كنت تستخدم جهاز iOS، يرجى إعادة تثبيت يوتيوب، نشكركم على صبركم أثناء متابعتنا لهذا الخلل”.

يعالج الإصدار الجديد رقم 20.20.4 الأعطال التي ظهرت في النسخ السابقة، ويعيد للتطبيق استقراره وأدائه الطبيعي، ويشار إلى أن بعض المستخدمين قد رجحوا أن أدوات حظر الإعلانات هي سبب الخلل، إلا أن جوجل نفت صحة هذه الافتراضات.

وأشارت التقارير إلى أن مستخدمين على منصتي iOS وأندرويد اشتكوا من نفس العطل، حيث يؤدي إلى تعطل التطبيق مباشرة عند فتحه أو تجمده وعدم استجابته. 

وكحل مؤقت، كانت شركة يوتيوب قد أوصت سابقا بحذف التطبيق وإعادة تثبيته من متجر التطبيقات، وقد ساعد هذا الحل العديد من المستخدمين في استعادة الأداء الطبيعي للتطبيق. 

جدير بالذكر أن شركة جوجل أصدرت مؤخرا تحديثا جديدا لتطبيق يوتيوب على نظام iOS، الإصدار 20.22.1، الذي أصبح يتطلب الآن iOS 16 كحد أدنى، بدلا من iOS 15.

وبهذا التحديث، لم يعد تطبيق يوتيوب متوافقا مع هواتف مثل iPhone 6s و6s Plus و iPhone 7 و7 Plus، والجيل الأول من iPhone SE و iPod Touch الجيل السابع و iPad Air 2 و وiPad mini 4.

لا تزال الإصدارات القديمة من تطبيق يوتيوب تعمل على هذه الأجهزة، لكن المستخدمين لن يحصلوا على تحديثات أو ميزات جديدة مستقبلا، مع احتمال توقف التطبيق عن العمل لاحقا، كما يمكن للمستخدمين اللجوء إلى نسخة الويب من يوتيوب، لكنها تفتقر إلى العديد من المزايا الحديثة الموجودة في التطبيق.

آيفون تطبيق يوتيوب مشكلة يوتيوب حذف يوتيوب

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