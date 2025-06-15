10 ميزات عظيمة تصل هواتف آيفون قريبا.. تعرف عليها

كشفت شركة آبل رسميا عن نظام التشغيل الجديد iOS 26، واصفة إياه بأنه أكبر تحول بصري ووظيفي تشهده هواتف آيفون منذ أكثر من عشر سنوات، النظام الجديد لا يقتصر على تحديث سنوي تقليدي، بل يمثل إعادة تصور شاملة لتجربة المستخدم، من حيث التصميم، التفاعل، والقدرات الذكية.

أبرز 10 ميزات في تحديث آبل iOS 26

فيما يلي أبرز 10 ميزات في تحديث iOS 26 من آبل ستغير شكل استخدامك للآيفون ابتداء من خريف هذا العام:

1. تصميم "Liquid Glass": أكبر تغيير ملحوظ هو التصميم الجديد كليا تحت اسم "Liquid Glass"، والذي يمنح واجهة الجهاز مظهرا شفافا يشبه الزجاج الحقيقي.

عند سحب الإشعارات أو التنقل بين القوائم، يبدو وكأنك تتعامل مع طبقات زجاج حقيقية تتفاعل مع حركاتك، يمكن تفعيل نمط "الشفافية الكاملة"، حيث تتحول الواجهة بالكامل إلى زجاج شفاف.

تحديث آبل iOS 26

2. ميزة "Call Screening": تتولى آبل مهمة مكافحة المكالمات المزعجة من خلال ميزة جديدة تقوم بالرد تلقائيا على المكالمات من أرقام غير معروفة، وتطلب من المتصل تعريف نفسه قبل أن يرن الهاتف، بعدها يمكنك الاختيار بين الرد أو التجاهل، الميزة تعمل أيضا مع الرسائل وFaceTime، وتفصل الرسائل العشوائية في مجلد خاص.

3. "الذكاء البصري": أداة "الذكاء البصري" تتيح للمستخدمين التفاعل مباشرة مع أي محتوى مرئي على الشاشة، التقط صورة لإعلان فعالية، وسيقترح الجهاز إضافتها إلى التقويم، التقط صورة منتج، وسيساعدك النظام على إيجاد خيارات مشابهة على الإنترنت.

4. الترجمة المباشرة: أصبح الآيفون مترجما فوريا بفضل دعم الترجمة المباشرة في الرسائل والمكالمات، حتى مع مستخدمي أندرويد، أثناء المكالمة، يسمع كل طرف كلام الآخر بلغته، مع عرض ترجمة فورية على الشاشة. كما يتم ترجمة الرسائل أثناء الكتابة بشكل تلقائي.

تحديث آبل iOS 26

5. تطبيق "Games": أطلقت آبل تطبيقا جديدا مخصصا للألعاب، يجمع كل الألعاب التي تم تحميلها على الجهاز، ويوفر إمكانية التنافس مع الأصدقاء من خلال "التحديات" حتى في الألعاب الفردية. التطبيق يدعم أجهزة التحكم ويتزامن بين آيفون، آيباد، وماك.

6. تحسينات على تطبيق الرسائل: أصبحت المحادثات الجماعية أكثر تفاعلا مع إمكانية إنشاء استطلاعات رأي لتحديد الخيارات بين الأصدقاء، بالإضافة لإمكانية تخصيص خلفيات المحادثة باستخدام تصاميم ديناميكية أو صور شخصية.

7. تحسينات تطبيق “الخرائط”: يعتمد التطبيق على الذكاء الاصطناعي لتعلم المسارات اليومية وإرسال تنبيهات مسبقة في حال وجود حوادث أو تأخيرات متوقعة، كما أضيفت ميزة "الأماكن التي زرتها" لتسهيل العودة إلى مواقعك المفضلة ومشاركتها مع الأصدقاء.

8. إعادة تصميم تطبيق الصور: استجابت آبل لانتقادات المستخدمين وأعادت تبويب "المكتبة" و"المجموعات" إلى الصفحة الرئيسية، مما يسهل التنقل بين الصور، كما أضيفت ميزة تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد ديناميكية.

9. تحديث Apple Music: يستخدم النظام الذكاء الاصطناعي لتقديم ميزة "AutoMix" التي تمزج بين الأغاني بسلاسة كما يفعل منسقو الموسيقى DJ، كما تمت إضافة ميزة ترجمة كلمات الأغاني، مما يسمح بفهم معاني الأغاني الأجنبية مباشرة.

10. "Hold Assist": عند الاتصال بخدمة عملاء والانتظار على الخط، يمكن للنظام التعرف على موسيقى الانتظار وإيقاف المكالمة مؤقتا حتى يتم الرد من الطرف الآخر، لتتلقى تنبيها فور رد الموظف، دون الحاجة للبقاء على الخط مدة طويلة.