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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قائمة الأجهزة المدعومة بنظامي آبل iOS 26 وiPadOS 26.. و3 موديلات خارج التحديث

iPadOS 26
iPadOS 26
شيماء عبد المنعم

عقدت شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025 يوم الاثنين الماضي، حيث كشفت عن تحديثات رئيسية لنظامي iPadOS 26 وiOS 26، إلى جانب مجموعة من التحسينات البرمجية الأخرى. 

تأتي التحديثات الجديدة لأنظمة تشغيل آبل الخاصة بأجهزة آيباد وآيفون بعدد من المزايا، مثل لغة التصميم الجديدة "Liquid Glass" وتطورات في ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple Intelligence.

أجهزة لن تحصل على التحديثات الجديدة

رغم المزايا الكبيرة التي تقدمها هذه الإصدارات، أعلنت آبل أن هناك بعض الأجهزة التي لن تكون مؤهلة للحصول على iOS 26 وiPadOS 26. 

فبحسب الشركة، لن يحصل كل من iPhone XR وiPhone XS على تحديث iOS 26، كما لن يحصل iPad الجيل السابع (2019) على تحديث iPadOS 26.

وترجع آبل قرارها إلى تقدم عمر هذه الأجهزة ومحدودية قدراتها العتادية، حيث أن iPhone XR وXS يعملان بشريحة A12 Bionic التي أطلقت عام 2018، بينما يعتمد iPad (2019) على شريحة A10 Fusion الأقدم. 

ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل آبل توفير تحديثات أمنية لهذه الأجهزة لعدة سنوات مقبلة.

الأجهزة المتوافقة مع iOS 26

سيتم إطلاق تحديث iOS 26 للأجهزة التالية:
 

iPhone 16e 
iPhone 16 
iPhone 16 Plus 
iPhone 16 Pro 
iPhone 16 Pro Max 
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE

الأجهزة المتوافقة مع iPadOS 26

كذلك، سيصل تحديث iPadOS 26 إلى الأجهزة التالية:

iPad Pro بشريحة M4

iPad Pro مقاس 12.9 إنش (الجيل الثالث وما بعده)

iPad Pro مقاس 11 إنش (الجيل الأول وما بعده)

iPad Air بشريحة M3

iPad Air بشريحة M2

iPad Air (الجيل الثالث وما بعده)

iPad بشريحة A16

iPad (الجيل الثامن وما بعده)

iPad mini بشريحة A17 Pro

iPad mini (الجيل الخامس وما بعده)


موعد توفر التحديثات


أصبحت نسخ المطورين من نظامي iOS 26 وiPadOS 26 متاحة للتحميل حاليا عبر موقع آبل للمطورين، ومن المتوقع أن يبدأ إطلاق النسخة النهائية العامة في وقت لاحق من هذا العام، بالتزامن تقريبا مع إصدار سلسلة iPhone 17 الجديدة.

WWDC 2025 iPadOS 26 iOS 26 آبل

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