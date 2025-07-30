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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة مدوية .. الزمالك يُخطّط لخطف نجمي الأهلي

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

كشفت الإعلامية سهام صالح عن مفاجأة قوية بشأن موقف نادي الزمالك من التعاقد مع أحمد عبد القادر.

وقالت سهام صالح، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة "أون": "أزمة الأهلي مع أحمد عبد القادر ما زالت عرضًا مستمرًا".

وأضافت: "نادي الزمالك لا يستهدف فقط التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، بل يركز أيضًا على ضم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأحمر".

وتابعت: "صفقة انتقال أليو ديانج إلى الزمالك قد تكون المفاجأة التي يُحضّر لها ممدوح عباس لجماهير الزمالك".

واختتمت سهام صالح تصريحاتها قائلة: "محمد عواد رفض الصفقات التبادلية، وتحديدًا رفض الانتقال إلى النادي المصري مقابل انتقال أحمد عيد".

الزمالك أزمة الأهلي مع احمد عبد القادر نادي الزمالك أليو ديانج ممدوح عباس

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