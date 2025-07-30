موعد ومكان جنازة لطفي لبيب.. خاص

توفي الفنان لطفي لبيب بعد صراع طويل مع المرض في أحد المستشفيات بعد مكوثه في العناية المركزة.

كشف مصدر مقرب من الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ" لموقع صدى البلد" الإخباري أن موعد جنازة لطفي لبيب غدا و لم يتم تحديد المكان حتي الآن.



يذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب تصدر مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع “صدى البلد” بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.