قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر
فانس: نعتقد أن المرشد الإيراني لا يزال على قيد الحياة لكنه ليس منخرطا في الأمور اليومية
نائب ترامب: هناك مجال للتوصل لاتفاق مع إيران بشرط واحد
سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار
روسيا تحذر من رد نووي على أي حصار لكالينينجراد
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. هل نشهد سقوط أمطار؟
لا نية لرحيله.. الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح
الرئيس السيسي يهنئ ألمانيا بذكرى يوم الاتحاد
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
كرة يد.. الزمالك يفوز على بينهيروس البرازيلي وينافس على برونزية كأس العالم
خاطئة ومضللة.. هيئة الدواء تشن حملات علي الإعلانات غير المرخصة| صور
تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة جديدة.. برشلونة ينتظر التشخيص النهائي لإصابة رافينيا

رافينيا
رافينيا
إسراء أشرف

تلقى برشلونة ضربة مقلقة خلال فترة التوقف الدولي، بعدما اضطر البرازيلي رافينيا إلى مغادرة مباراة منتخب بلاده أمام أستراليا، بسبب آلام شعر بها في الفخذ الأيمن.

وشارك نجم برشلونة أساسيًا في المباراة التي أقيمت ضمن فترة التوقف الحالية، وسجل هدف البرازيل من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، في ظهوره الأول بقميص منتخب بلاده وهو يحمل شارة القيادة.

ولم يتمكن رافينيا من استكمال المواجهة، إذ خرج بين شوطي اللقاء، ليقرر الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي الدفع بإندريك بدلًا منه، بينما لم يكشف الاتحاد البرازيلي حتى الآن عن التشخيص النهائي للإصابة أو مدة الغياب المتوقعة.

وحسب صحيفة «غلوبو سبورت»، فإن اللاعب شعر بآلام في الفخذ الأيمن، في انتظار خضوعه للفحوصات الطبية التي ستحدد مدى قوة الإصابة وما إذا كانت ستمنعه من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

تأتي الإصابة في توقيت حساس بالنسبة لرافينيا، الذي يقدم انطلاقة لافتة مع برشلونة هذا الموسم، بعدما سجل 14 هدفًا خلال أول 8 مباريات خاضها مع الفريق.

وتثير الإصابة مخاوف من تكرار سيناريو الإصابات التي تعرض لها اللاعب مع المنتخب البرازيلي، إذ سبق أن غادر مواجهة فرنسا الودية في مارس الماضي بسبب آلام في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن، قبل أن تثبت الفحوصات إصابته بتمزق عضلي واستبعاده من القائمة.

ولم يتوقف سجل الإصابات عند ذلك، حيث تعرض رافينيا في يونيو الماضي لإصابة في المنطقة الخلفية من الفخذ الأيمن خلال مباراة البرازيل أمام هايتي في كأس العالم، قبل أن يقرر الاتحاد البرازيلي الإبقاء عليه مع بعثة المنتخب لاستكمال برنامجه العلاجي.

ويترقب برشلونة نتائج الفحوصات الطبية للاعب، خاصة أن المنتخب البرازيلي يستعد لمواجهة الهند يوم السبت 3 أكتوبر في مدينة كلكتا، بينما يأمل النادي الكتالوني في ألا تتسبب الإصابة الجديدة في غياب رافينيا لفترة طويلة، في ظل أهميته الكبيرة للفريق منذ بداية الموسم.

رافينيا إصابة رافينيا منتخب البرازيل البرازيل برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون: إبرام نحو عشرة اتفاقيات وإعلانات بين فرنسا وإسبانيا في عدة مجالات

انهيار جليدي بجبال الهيمالايا

نيبال: تعليق البحث عن 12 مفقودا جرفهم انهيار جليدي بجبال الهيمالايا

تكريم محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

الملتقى الثاني للقيادات الشابة يكرم اليماحي بوسام رواد العمل العربي

بالصور

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد