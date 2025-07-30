لاعب الأهلي السابق يُطالب برحيل مجلس الإدارة لهذا السبب

وجّه أحمد أبو مسلم، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

وقال أبو مسلم في تصريحات تلفزيونية: “أؤيد رحيل المجلس الحالي للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لأنه أدى مهمته، ضروري تواجد مجلس جديد للنادي الأهلي من أجل تجديد الدماء”.

وتابع: “في الوقت الحالي غير معروف من المسؤول عن ملف التعاقدات في النادي، وهناك أشياء كثيرة لدي علامات استفهام عليها”.

وأضاف: “رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة وهو قرار غير مفهوم بالنسبالي”.

واختتم: “السويسري مارسيل كولر تحكم في الأمور الإدارية بشكل كامل وأبعد سيد عبد الحفيظ عن منصبه على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه وهذا يخالف قواعد النادي”.