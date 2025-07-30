جالي ندمان .. عمرو الجنايني يثير الجدل بعد انتقال زيزو للأهلي

تحدّث عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، عن انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى الأهلي.

وقال “الجنايني” في تصريحات تلفزيونية: “زيزو طلب 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه سنويًا، وتم تدبير هذا المبلغ من خارج ميزانية النادي”.

وأضاف: “زيزو قالي في بيتي إن جاله حالة من الندم عقب توقيعه للأهلي”.

وغادر زيزو الزمالك الصيف الحالي عقب انتهاء عقده، لينضم إلى الأهلي صفقة مجانية.

وكان الأهلي أعلن عن موعد مباراته ضد الزمالك المقرر لها 29 سبتمبر في الدور الأول بمسابقة الدوري ، مستخدما صورة زيزو.

وأثارت الصفحات الرسمية لنادي الزمالك، على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بشأن لاعب الفريق السابق أحمد مصطفى زيزو.

ورد الزمالك بنشر صورة للفريق من اللقاء الذي انسحب فيه الأهلي من مسابقة الدوري الموسم الماضي، وحذف زيزو رغم كونه أساسيًا في هذا اللقاء.