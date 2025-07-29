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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد سند يكشف لـ صدى البلد كواليس انتقاله لإستريس الفرنسي وطموحه الأولمبي مع منتخب اليد

محمد سند
محمد سند
محمد سمير

أكد محمد سند، نجم منتخب مصر لكرة اليد أن انتقاله مؤخرا إلى نادي إستريس بروفانس الفرنسي يمثل محطة جديدة في مسيرته الاحترافية مشيرا إلى أن التجربة الجديدة تمنحه دفعة قوية لاستكمال مشواره الأوروبي بعد فترة طويلة قضاها مع نيم في الدوري الفرنسي الممتاز.

وقال سند، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” إن قراره بالرحيل عن نيم جاء بعد 8 مواسم ناجحة، شعر في نهايتها بحاجة إلى تغيير الأجواء وخوض تحدٍ مختلف يعيد له الشغف داخل الملعب موضحا أن عرض إستريس جاء في توقيت مناسب خاصة مع طموحات النادي الواضحة وإيمانه بقدراته.

أوضح اللاعب الدولي أن انضمامه لإستريس لا يعني تقليلا مما حققه في نيم بل هو تتويج لمسيرة ناجحة كانت مليئة بالخبرات واللحظات الفارقة مضيفا: أشعر بالحماس مع البداية الجديدة وسأعمل بكل ما أملك لتقديم الإضافة المطلوبة ومساعدة الفريق في تحقيق نتائج قوية خلال الموسم المقبل.

وأشار سند إلى أن مسؤولي إستريس أبدوا ثقة كبيرة به وهو ما شجعه على قبول العرض والانضمام لصفوف الفريق مؤكدا أنه يسعى لاستثمار خبراته في خدمة المشروع الفني للنادي.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، شدد سند على أن تمثيل مصر سيظل دائما المحطة الأهم في مشوار أي لاعب لافتا إلى أن العمل نحو التتويج بميدالية أولمبية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بدأ بالفعل وأن الفريق يمتلك المقومات الفنية والذهنية لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال سند : لدينا جيل من اللاعبين يملك المهارة والطموح وهناك عمل حقيقي يبذل على مستوى التحضير والإعداد النفسي ونحن نقترب يوما بعد يوم من تحقيق الحلم الكبير بالصعود إلى منصة التتويج الأولمبية.

وتطرق سند للحديث عن الأداء اللافت لمنتخب مصر للشباب في بطولة العالم التي أقيمت في بولندا حيث عبر عن فخره بالمستوى الذي يقدمه الفريق الشاب مؤكدا أن ما يحدث يعد مؤشرا قويا على قوة قاعدة اللعبة في مصر واستمرارية النجاح على مختلف الفئات العمرية.

محمد سند منتخب مصر لكرة اليد إستريس بروفانس الفرنسي نيم أولمبياد لوس أنجلوس 2028

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