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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق مؤمن يكشف لصدى البلد كواليس أسباب اعتزاله المفاجئ وخطوته المقبلة في الإسكواش

طارق مؤمن
طارق مؤمن
محمد سمير

كشف طارق مؤمن، نجم الاسكواش المصري وبطل العالم السابق، عن كواليس اتخاذه قرار الاعتزال بعد مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا، مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلًا على الإطلاق، لكنه جاء عن قناعة تامة ورغبة في إنهاء رحلته بشكل يليق بما قدمه على مدار السنوات الماضية.

وقال طارق مؤمن في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يعشق الاسكواش وعمره ما تخيل لحظة الابتعاد عنها لكنه أيقن أن هذا هو التوقيت هو الأفضل لتعليق المضرب خاصة أنه بذل جهدا كبيرا خلال الفترات الماضية وحان والوقت لإراحته.

وأضاف مؤمن قائلا:القرار وجعني جدًا، لكن كنت عايز أخرج وأنا واقف على رجلي، من غير ما حد يطلب مني الاعتزال أو الظروف تفرضه عليا”.

وأكد بطل العالم في 2019 أن لحظة تتويجه بلقب بطولة العالم في قطر ستظل الأقرب إلى قلبه، قائلا : دي كانت لحظة عمري، وحلمي الكبير اللي اشتغلت عليه سنين طويلة، والحمد لله قدرت أحققه وسط منافسة قوية جدًا.

وأوضح مؤمن أن مشواره في اللعبة علمه الكثير قائلا: الاسكواش أداني كل حاجة وعلمني الصبر والانضباط والالتزام، وخلاني أمثل بلدي في كل بقاع العالم، وكنت محظوظ بلعب وسط جيل من أعظم أبطال مصر.

وعن خطوته التالية بعد الاعتزال، قال: هدفي لسه مرتبط بالاسكواش، لكن من زاوية تانية سواء من خلال التدريب أو دعم الجيل الجديد ونفسي أشوف أبطال مصريين يوصلوا لأبعد من اللي إحنا حققناه.

ووجه مؤمن الشكر لكل من دعمه خلال مشواره، قائلا: أنا ممتن جدا لكل حد كان سبب في وصولي، من أول مدربي وأهلي لحد أصغر مشجع ودي رحلة عمري وهتفضل محفورة جوايا.

وجاء إعلان اعتزال طارق مؤمن بعد أسابيع قليلة من إعلان علي فرج، المصنف الثاني عالميا، إنهاء مسيرته هو الآخر، ليفقد الاسكواش المصري اثنين من أبرز نجومه التاريخيين في وقت متقارب.

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