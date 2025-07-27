خالد الغندور: إن شاء الله نبتدي دوري منظم بدون تأجيلات

علق الإعلامي خالد الغندور على لائحة الدوري الممتاز الجديدة موسم 2025 _2026.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن شاء الله نبتدي دوري منظم بدون تأجيلات لوايح معروفة و تطبق بعدالة ملاعب عادلة لكل الفرق جوه و برة تحكيم عادل و var بيشوف كل حاجة بنفس المعايير مع كل الفرق والأفضل يكسب و في النهاية اعلام رياضي منحاز للحق قولوا يا رب ".

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، عن مواعيد مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.



أقيمت قرعة الدوري علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولي أو الثانية، لتحديد البطل والهابطين تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بناء علي قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة على عكس ما حدث الموسم الماضى، حيث تم إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبى الأندية.

وينطلق الموسم الجديد 2025-2026 في الثامن من شهر أغسطس المقبل، بينما تنتهي المرحلة الأولى يوم 7 مارس 2026.