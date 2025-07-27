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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لائحة الدوري الجديد| ماذا قال خالد الغندور عن عقوبة الانسحاب؟.. تفاصيل

خالد الغندور
خالد الغندور
علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور، على لائحة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، بشأن انسحاب الأندية من مباريات المسابقة.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "لائحة الموسم الجديد.. الانسحاب بخصم 3 نقاط، غير الهزيمة من المباراة نفسها، يعني 6 نقاط".

وأضاف في تعليق آخر على المنشور : "للأ كده تمام و100 100".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأحد، عن مواعيد مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

وأقيمت قرعة الدوري علنية وغير موجهة في الموسم الجديد سواء في المرحلة الأولى أو الثانية؛ لتحديد البطل والهابطين، تنفيذا لتوصيات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، بناء على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، على عكس ما حدث الموسم الماضى، حيث تم إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية مباشرة دون حضور مندوبي الأندية.

وينطلق الموسم الجديد 2025-2026 في الثامن من شهر أغسطس المقبل، بينما تنتهي المرحلة الأولى يوم 7 مارس 2026.

الإعلامي خالد الغندور لائحة الدوري المصري الممتاز انسحاب الأندية رابطة الأندية المصرية خالد الغندور

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