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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف موعد الإعلان عن صفقة جديدة بالزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

زف الإعلامي خالد الغندور، بشرى لجمهور نادي الزمالك بشأن تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكتب الغندور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الاثنين القادم سيعلن الزمالك عن صفقة جديدة بعد تصوير البرومو”.

تدريبات خاصة للاعبي الزمالك استعدادا للموسم الجديد:

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم السبت، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

جاء ذلك بناء على قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، عقب خوض ودية وادي دجلة التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب نادي النادي.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزهم بدنياً بالشكل الأنسب للمرحلة المقبلة.

كان الفريق خاض ثلاث وديات في معسكره الحالي، فاز على رع ودياً بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، ويخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة التي أقيمت بالأمس بهدف دون مقابل.

نادي الزمالك خالد الغندور موسم الانتقالات الصيفية

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