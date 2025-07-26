قرارات عاجلة من رئيس نادي البنك الأهلي بشأن لاعب فريق 2012

قرر اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي اتخاذ عدد من القرارات بخصوص حسن احمد حسن لاعب فريق نادى البنك الأهلي مواليد 2012.

وتضمنت القرارات إقامة اللاعب بإستراحة النادي وتسهيل كافة أموره، عقد لقاء يجمع رئيس نادي البنك الأهلي واللاعب للإطمئنان على تسهيل كافة الأمور التى تتعلق به من أجل التركيز فى التدريبات والتألق بقميص نادي البنك الأهلي فى قادم المنافسات.

وأشار بيان للنادي إلى أن إدارة نادي البنك الأهلي تعمل دائماً على تشجيع ودعم المواهب فى جميع اللُعبات والذى إنعكس على تحقيق الألقاب والبطولات فى مختلف المنافسات.

كان الناشئ حسن أحمد حسن لاعب فريق 2012، أصبح حديث مواقع السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، بعد انتشار قصته، حيث يسافر اللاعب من المنيا إلى القاهرة للتدرب بنادي البنك الأهلي بشكل يومي، وهو ما أثار إعجاب المتابعين مطالبين البنك الأهلي بتوفير إقامة للاعب.