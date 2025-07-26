لاعب المقاولون السابق يطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات لعلاج بونجا

ناشد حسن الشامي، لاعب نادي المقاولون العرب السابق، بسرعة إنهاء الإجراءات لخضوع محمد أبو النجا بونجا، حارس مرمى وادي دجلة، لعملية زراعة الكبد.

وكتب حسن الشامي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “اللهم عافه واعف عنه ورد إليه روحه يا أرحم الراحمين.. الوقت بيجري وحياة الإنسان غالية جدا، وياريت المسؤولين يكون شغلهم الشاغل العمل بكل السبل لإنقاذ روح إنسان وحياة أسرة كاملة متعلقة ومرتبطه بيه”.

وأضاف: “الحمد لله من شوية تم الإعلان عن وجود متبرع فياريت الإجراءات تخلص بأقصى سرعة من باب من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، وبلاش الإجراءات الروتينية تكون سبب في ضياع الوقت وتهديد حياة إنسان بفقدانها”.

وتابع: “ربنا يراضي ويحفظ ويكرم أي إنسان هيكون سبب ولو بكلمة في شفاء الإنسان الطيب اللي روحه متعلقة ما بين الحياة والموت. يارب تراضينا كلنا فيه ويرجع بالسلامة لبيته ولأهله ولكل حبايبه”.