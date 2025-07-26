رسمياً.. الزمالك يحسم صفقة محمد إسماعيل لاعب زد

أنهى نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع فريق زد، لينضم إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن مسؤولي نادي زد أخطروا محمد إسماعيل بإنهاء تواجده في معسكر الفريق تمهيداً لانضمامه الرسمي للزمالك، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

كان الزمالك قد أبرم عدة صفقات قوية مؤخراً، أبرزها:

مهدي سليمان (حارس مرمى) – انتقال حر من الاتحاد السكندري لمدة موسمين.

شيكو بانزا (مهاجم أنجولي) – من إستريلا أمادورا البرتغالي لمدة 4 مواسم.

عمرو ناصر – من فاركو لمدة 5 مواسم.

أحمد شريف – من فاركو لمدة 5 مواسم.

آدم كايد (لاعب فلسطيني) – لمدة 3 مواسم.

تجديد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين.