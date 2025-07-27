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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق مثير من الغندور على مواجهة الزمالك وبيراميدز بالدوري

خالد الغندور
خالد الغندور
علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور، على مواجهة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز موسم 2026.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: “قمة أفريقيا بين بطل السوبر الأفريقي الزمالك على حساب الكبير الأهلي وبطل أفريقيا للاندية أبطال الدوري بيراميدز على حساب قاهر الأبطال وبطل أول سوبر ليج صن داونز هتكون في الأسبوع العشرين من الدوري”.

من جانبه كشف الإعلامي أحمد حسن عن موعد لقاء القمة بين الزمالك والأهلي في دوري نايل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحسن حسن :"لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة لدوري نايل".

وكان الاعلامي أحمد حسن قد كشف عن مباريات الجولة الأولى لدوري نايل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب أحمد حسن :"الزمالك يلاقي سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى لدوري نايل والأهلي أمام مودرن سبورت".

كما كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن مصطفي محمد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصطفى محمد يضع الأولوية له البقاء في أوروبا الموسم المقبل عن العودة لدوري نايل".

وكشفت رابطة الدوري الفرنسي عن جدول مباريات الدوري المحلي للموسم الجديد (2025-2026).

وتنطلق مسابقة الدوري الفرنسي 17 أغسطس القادم، وتشهد الجولة الافتتاحية مواجهة صعبة للنجم المصري مصطفى محمد لاعب نانت ضد باريس سان جيرمان حامل اللقب.

الإعلامي خالد الغندور الزمالك بيراميدز بطولة الدوري الممتاز موسم 2026 صن داونز

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