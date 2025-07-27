رئيس الإسماعيلي يؤازر الفريق بمعسكر الإسكندرية

حرص المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليا بالإسكندرية.

وأشاد المهندس نصر أبو الحسن بالروح العالية التي يقدمها اللاعبين خلال المعسكر ، مطالبا الجميع ببذل قصارى الجهد من أجل تحقيق نتائج تليق بقيمة هذا النادي الكبير.

وشدد المهندس نصر أبو الحسن على أهمية الالتزام بتعليمات الجهاز الفني والتركيز فقط في الملعب لضمان تحقيق نتائج تعيد البسمة على وجوه الجماهير.

ويخوض الفريق حاليا معسكرا مغلقا بالإسكندرية يتخلله سلسلة من الوديات استعدادا لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.