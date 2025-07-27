رسالة غامضة من مصطفى عسل تثير الجدل في عالم الإسكواش

أثار مصطفى عسل، المصنف الأول عالميا في الإسكواش، حالة من الجدل بعد نشره رسالة غامضة عبر حسابه على فيس بوك ، تم التلميح فيها إلى تعرضه لضغوط وظلم دون الكشف عن التفاصيل.

وكتب عسل في منشوره: "لازم وجود حل.. مش ممكن"، مضيفا: "الواحد بيتحارب في بلده من أشخاص معينة السنين دي كلها وساكت".

واختتم رسالته بتلميح تصعيدي قائلا: "أرجو التدخل السريع قبل فوات الأوان.. وهكشف عن كل حاجة، شكرا".

ورغم عدم توضيح المقصود بتصريحاته، أثارت الرسالة تفاعلا واسعا بين متابعيه، وسط تساؤلات حول طبيعة الأزمات التي يواجهها اللاعب الشاب، والجهات التي قصدها باتهاماته.

وتأتي هذه الرسالة بعد أسابيع قليلة من خسارته في نهائي بطولة العظماء الثمانية في كندا أمام الويلزي جويل ميكين، حيث اضطر عسل للانسحاب من الشوط الثالث بسبب الإصابة، لينهي موسمه بالمركز الثاني في واحدة من أبرز بطولات الإسكواش.

ويعد مصطفى عسل من أبرز نجوم اللعبة حاليا، حيث صعد بسرعة إلى قمة التصنيف العالمي، وحقق عدة ألقاب كبرى خلال المواسم الماضية، ما جعله محط أنظار جماهير الإسكواش حول العالم.