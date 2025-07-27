الزمالك يكرم الطفل أحمد إبراهيم بمنحه كارنية عضوية تقديرا لحبه للنادي

في لفتة إنسانية تعكس تقدير نادي الزمالك لجماهيره من مختلف الأعمار، استقبل الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي، الطفل أحمد إبراهيم أحمد، أحد المشجعين الصغار العاشقين للقلعة البيضاء، بمقر النادي.

وخلال اللقاء، أهدى المندوه للطفل كارنيه دخول نادي الزمالك، تكريما لانتمائه وتشجيعه الدائم للفريق، وذلك وسط أجواء من الفرحة والاحتفاء التي غمرت أحمد وأسرته.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص إدارة النادي على تعزيز روح الانتماء بين جماهيره وخاصة النشء.

ويعد أحمد أحد لاعبي أكاديمية نادي الزمالك لكرة القدم، ويحلم بتمثيل الفريق الأول في المستقبل، وهو ما أكده في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى حبه الكبير للنادي ونجومه.

وكان الطفل قد حظي بتفاعل واسع من جماهير الزمالك، بعد ظهوره في مداخلة إعلامية مع الكابتن أيمن الرمادي، المدير الفني السابق للفريق الأول، الذي أشاد بحماسه وولائه الكبير للنادي، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤكد نادي الزمالك من خلال هذه المبادرات على التزامه بدعم جماهيره وتعزيز علاقتها بالنادي، في ظل توجه مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب نحو بناء جيل جديد يحمل شغف الانتماء ويواصل مساندة الكيان الأبيض.