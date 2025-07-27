الأهلي يعلن عودة ديفيد ديفيز كمدير فني لكرة اليد

أعلن النادي الأهلي، عودة مدربه السابق الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق كرة اليد، خلال الفترة المقبلة، خلفا للدنماركي ستيفان مادسن.

وشارك الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس فيديو تقديميًا للمدرب الإسباني لـ ديفيد ديفيز معلقًا: "عاد ديفيد إلى منزله، أهلًا بكم من جديد في أكبر نادٍ أفريقي، أيها المدرب".



وكان ديفيز قد تولي تدريب الأهلي في وقت سابق لكنه رحل في الموسم قبل الماضي لتدريب دينامو بوخارست الروماني.



ويُعد ستيفان مادسن (48 عاما) من مدربي الصف الأول في العالم، حيث تولى تدريب ألبورج الدنماركي خلال الفترة من 2018 وحتى 2024، وحقق معه لقب الدوري الدنماركي 4 مرات وكأس الدنمارك مرتين، وحصل على وصافة دوري أبطال أوروبا في عامي 2021 و 2024.