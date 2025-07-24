الخطيب ينعى أحمد جابر نجم كرة اليد السابق بالأهلي

توفى نجم فريق كرة اليد الأول بالنادي الأهلي، سابقا، ونعى النادي برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، وجميع القطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، وفاة أحمد جابر، لاعب فريق اليد ومنتخب مصر السابق.

وتقدم النادي الأهلي بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وكتب أحمد شوبير نجم الأهلي السابق: “البقاء لله في وفاة أحمد جابر نجم الأهلي السابق في كرة اليد.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون”.