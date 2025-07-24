الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة البنرزتي التونسي

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على أحد الملاعب الخاصة بفندق الإقامة في مدينة طبرقة التونسية، ضمن معسكر الإعداد الخارجي؛ استعداداً لمواجهة البنزرتي التونسي المقرر لها مساء غد.

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، قبل الانتقال إلى تنفيذ مجموعة من التدريبات التخصصية، ثم اختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم بمدينة طبرقة التونسية.

ناقش المدير الفني خلال المحاضرة عددا من الجوانب الخططية الخاصة ببرنامج الإعداد، وفي ضوء العمل على تحقيق أقصى استفادة من فترة المعسكر الخارجي لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنزرتي التونسي، في ثاني مبارياته الودية بمعسكر الإعداد والتي تقام غدا الجمعة.

كان الفريق قد حقق الفوز على فريق الملعب التونسي وديا بنتيجة4-1 ، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني.