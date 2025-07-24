إمام عاشور يثير الجدل بصورة على إنستجرام

نشر إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب إمام عاشور، عبر خاصية “الاستوري”، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": “التغيير الإيجابي يأتي عندما نكون جاهزين لترتيب الأولويات، واتخاذ القرارات الصعبة”.

ويعاني إمام عاشور في الوقت الحالي من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية قبل أكثر من شهر من الآن، والتي تعرض خلالها للإصابة بكسر في الترقوة.

ويرغب النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، في تمديد عقد إمام عاشور مع الفريق مع رفع راتبه مع الفريق ليكون من الفئة الأولى للاعبين المصريين والذي يتواجد بها محمد الشناوي وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

وكان الأهلي قد أرسل خطابًا إلى نادي الأخدود السعودي، يستفسر فيه عن المقابل المالي المعروض من جانبه لشراء لاعب الأهلي إمام عاشور، ردًّا على خطاب النادي السعودي، والذي أشار فيه إلى اهتمامه باللاعب ورغبته في شراء المدة المتبقية من عقده.

والجدير بالذكر، أن الأهلي ينظم معسكرًا مغلقًا في تونس يستمر حتى 28 يوليو الجاري، ويتخلله مباريات ودية، ضمن خطة الإعداد التي وضعها المدير الفني خوسيه ريبيرو استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.