فتوح غلط والعقوبة جاهزة.. أيمن عبدالعزيز: إمام عاشور سهر ومحدش كلمه

علق أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، على الأزمة المثارة حول أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد غيابه عن تدريبات الفريق بحجة زيارة عمه المريض، ليتبين لاحقًا ظهوره في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي للفنان راغب علامة.

وخلال استضافته في برنامج "اللعيب" المذاع عبر قناة «MBC مصر»، قال عبدالعزيز مازحًا ردًا على سؤال حول ما يجب أن يفعله الزمالك مع فتوح: "يكرّموه!"، مضيفًا بسخرية: "في اتنين كانوا في الفيديو، فتوح استأذن علشان يزور عمه العيان، وبعدين راح كمل اليوم وسهر!، وإمام عاشور كلمه وراح سهر معاه".

وتابع: "واحد (فتوح) مطالبات بعرضه للبيع، والتاني (إمام عاشور) ماحدش بيقوله حاجة وماشي عادي".

واختتم حديثه منتقدًا الهجوم على فتوح: "آه، هو غلطان، بس مفيش حاجة اسمها عرض للبيع. لما تفرّط في لاعب زي فتوح، هتجيب منين حد تاني بنفس مستواه؟".