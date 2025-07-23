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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

40 حكما يسعون للحصول على رخصة حكم الفيديو المساعد كدفعة أولى لزيادة قاعدة حكام VAR

FAR
FAR
باسنتي ناجي

شاركت الصفحة الرسمية للكرة المصرية لقطات من محاوله سعي الحكام المصريين للحصول على رخصة حكم الفيديو المساعد كدفعة أولى لزيادة قاعدة حكام VAR عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت :"40 حكما مصريا يسعون للحصول على رخصة حكم الفيديو المساعد كدفعة أولى لزيادة قاعدة حكام VAR "

وكانت قد انطلقت  الاثنين المرحلة الثانية لمعسكر تدريب الحكام على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR بحضور الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم والسيد ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا الذي يشرف على المعسكر وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

وشارك في المعسكر 20 حكما " 10 حكام ساحة و10 مساعدين"، وتم تقسيم اليوم الأول إلى فترتين، الأولى صباحية من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا وشهدت محاضرات نظرية للحكام، والفترة الثانية مسائية من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشر مساء وتضمنت تدريبات عملية للحكام في الملعب حيث قام كل طاقم بإدارة 20 دقيقة لمباريات ودية أقيمت بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

ويستمر المعسكر اليوم الثلاثاء بنفس الوتيرة، على أن تنضم مجموعة جديدة من الحكام "10 حكام ساحة و10 مساعدين" يومى الأربعاء والخميس المقبلين للخضوع لنفس البرنامج.

وتبدأ المرحلة الثالثة من معسكر رخص الـvar في الفترة من 26 حتى 30 يوليو، وتشهد إدارة كل طاقم لمباراة كاملة، وكانت المرحلة الأولى أقيمت مطلع يوليو الجارى واستمرت لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

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