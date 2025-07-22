وقت الشدة.. إمام عاشور يوجه رسالة لـ كهربا

وجه نجم الأهلي إمام عاشور رسالة للاعب الإتحاد الليبي محمود عبد المنعم كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و نشر إمام عاشور صورة برفقة كهربا و علق كاتبا:وعن صاحب وقت الشدة تلقي كهربا.

ظهور إمام عاشور في حفل غنائي بالساحل.



وأثار ظهور لاعب الأهلي إمام عاشور في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن اتخذ نادي الزمالك قرارًا بتوقيع عقوبة قاسية ضد لاعبه أحمد فتوح، الذي تواجد في نفس الحفل.

وتساءل البعض: هل يتخذ الأهلي خطوة مماثلة بحق إمام عاشور وتوقيع أي عقوبات على اللاعب.

ردًا على هذه التساؤلات، نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، وجود أي نية لتوقيع عقوبات على إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب لم يرتكب ما يستوجب توقيع أي جزاءات سواء مالية أو إدارية.