رسالة غامضة من إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام

بعد إثارته للجدل عقب ظهوره في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي، قام لاعب الأهلي إمام عاشور بنشر رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام تتضمن: “المتوكل على الله دائما محفوظ”.

إمام عاشور

أثار ظهور لاعب الأهلي إمام عاشور في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن اتخذ نادي الزمالك قرارًا بتوقيع عقوبة قاسية ضد لاعبه أحمد فتوح، الذي تواجد في نفس الحفل.

وتساءل البعض: هل يتخذ الأهلي خطوة مماثلة بحق إمام عاشور وتوقيع أي عقوبات على اللاعب.

ردًا على هذه التساؤلات، نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، وجود أي نية لتوقيع عقوبات على إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب لم يرتكب ما يستوجب توقيع أي جزاءات سواء مالية أو إدارية.