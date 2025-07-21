فتوح مستهتر .. تعليق نجم الأهلي السابق على تعديل عقد إمام عاشور

أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، دعمه الكامل لتعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق، مشددًا على أن اللاعب يُعد من الركائز الأساسية في التشكيلة الحمراء خلال الموسم الحالي.

وقال عرابي، فى تصريحات تليفزيونية، إمام عاشور هو اللاعب الأهم في الأهلي هذا الموسم، وكان العنصر الأكثر تأثيرًا في أداء الفريق، إلى جانب كونه هداف الدوري."

وأضاف:" أتفق تمامًا مع قرار تعديل عقده، من غير المنطقي أن يتقاضى لاعب آخر مبلغًا أكبر من هداف الفريق والدوري، من حق إمام أن يحصل على عقد يوازي ما قدمه من مستويات."

وحول الجدل المرتبط بخروج إمام عاشور إلى الساحل الشمالي، قال عرابي:" لم أتابع تفاصيل الواقعة بدقة، لكن من الطبيعي أن يحتاج اللاعب أحيانًا للخروج من الضغط، طالما أن الأمر لا يؤثر على التزامه التدريبي، ولا يدخل في إطار عادة متكررة، فلا أرى أزمة في ذلك."

وفيما يتعلق بأزمة أحمد فتوح، كان لعرابي رأي مغاير، إذ قال:" قضية فتوح مختلفة تمامًا، اللاعب خرج من معسكر المنتخب بعذر وهمي، وهذا تصرف لا يليق بلاعب محترف، ما حدث يعكس نوعًا من الاستهتار يجب التعامل معه بحسم."