الأهلي يُعير أحمد خالد كباكا إلى زد لمدة موسم استعدادًا للموسم الجديد

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة لاعب الوسط الشاب أحمد خالد "كباكا"، نجم منتخب مصر للشباب، إلى صفوف نادي زد لمدة موسم واحد، وذلك في إطار خطة الأحمر لإكساب اللاعبين الصاعدين خبرات إضافية من خلال الإعارة إلى أندية الدوري الممتاز.

ووقع كباكا عقود الإعارة رسميًا بعد الاتفاق الكامل بين إدارتي الأهلي وزد، حيث تمت الصفقة بموافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي خوسيه ريبيرو، الذي أخرج اللاعب من حساباته الفنية في الموسم الجديد بسبب ازدحام مركز الوسط بمجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، وأحمد رضا.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، فإن الإعارة تمتد حتى نهاية موسم 2025 / 2026، على أن يعود كباكا إلى صفوف الأهلي مع بداية الموسم التالي 2026 / 2027، تمهيدًا لإعادة تقييم موقفه وفقًا لتطور مستواه خلال فترة الإعارة.

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب مساء اليوم إلى مدينة الإسكندرية للانضمام إلى معسكر نادي زد، حيث سيبدأ الانتظام في تدريبات فريقه الجديد استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل، الذي يتطلع فيه زد لتقديم عروض قوية في الدوري، بعد سلسلة من التدعيمات الفنية.

وتعد إعارة كباكا خطوة مهمة في مشوار اللاعب الذي تألق مع منتخب مصر للشباب، ولفت الأنظار بقدراته الفنية والبدنية، وهو ما دفع الأهلي للتعاقد معه في وقت سابق ضمن مشروع بناء قاعدة قوية من اللاعبين الواعدين، لكن ظروف المنافسة القوية داخل الفريق الأول جعلت خيار الإعارة هو الأنسب حاليًا.

ويُعد نادي زد أحد الفرق الطموحة في الدوري الممتاز، ويعتمد على مشروع طويل الأجل قائم على ضم اللاعبين الشباب وصقلهم بالمشاركة في المباريات الرسمية، وهو ما يعزز من فرص كباكا في التطور السريع خلال فترة الإعارة، في ظل اعتماد الفريق على عناصر شابة بشكل أساسي.