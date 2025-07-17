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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على الصالات المستضيفة لبطولة العالم لناشئي كرة اليد في مصر

بطولة العالم لناشئي كرة اليد في مصر
بطولة العالم لناشئي كرة اليد في مصر
القسم الرياضي

تستضيف مصر بطولة العالم الحادية عشرة لناشئي كرة اليد تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وحددت اللجنة المنظمة للبطولة أربع صالات رياضية لاستضافة منافسات البطولة، تم تجهيزها على أعلى مستوى لضمان تقديم نسخة مميزة من هذا الحدث العالمي.

وتشتمل الصالات المستضيفة:

الصالة الرئيسية رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي

الصالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي

الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة

صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر

تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية رقم 1 باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت مجموعات البطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت – النمسا
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب – كوسوفو
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا – الجزائر
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك
المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية – البحرين
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك – أمريكا.

وقد أعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستنقل حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر والعالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية للبطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية.

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