الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا..تفاصيل

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن موافقه النادي الأهلي علي رحيل أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الإعلامي فتح الله زيدان :"الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا إلى قاسم باشا.. ويتبقي الاتفاق على نسبة إعادة البيع للإعلان عن الصفقة".



أعلن نادي لوهافر الفرنسي رسميا رحيل المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" عن صفوف الفريق، بعد فترة قصيرة استمرت 6 أشهر فقط منذ انضمامه في يناير الماضي.

وأكد النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي قائلا: "نشكر أحمد على الفترة التي قضاها معنا، حيث خاض 16 مباراة وسجل 3 أهداف، ونتمنى له التوفيق في محطته المقبلة".

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن كوكا كان له دور في مساعدة لوهافر على البقاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعدما ساهم بأهدافه وخبرته في تجنيب الفريق خطر الهبوط.