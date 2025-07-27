لوهافر الفرنسي يعلن رحيل المصري أحمد حسن كوكا بعد 6 أشهر

أعلن نادي لوهافر الفرنسي رسميا رحيل المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" عن صفوف الفريق، بعد فترة قصيرة استمرت 6 أشهر فقط منذ انضمامه في يناير الماضي.

وأكد النادي في بيان له عبر موقعه الرسمي قائلا: "نشكر أحمد على الفترة التي قضاها معنا، حيث خاض 16 مباراة وسجل 3 أهداف، ونتمنى له التوفيق في محطته المقبلة".

وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن كوكا كان له دور في مساعدة لوهافر على البقاء في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعدما ساهم بأهدافه وخبرته في تجنيب الفريق خطر الهبوط.

وأضافت الشبكة أن اللاعب المصري في طريقه للانتقال إلى نادي الاتفاق السعودي، ضمن خطة الأخير لتعزيز خط هجومه استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن أحمد حسن كوكا، صاحب الـ31 عاما، سبق له اللعب في عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها أولمبياكوس اليوناني وسبورتينج براغا البرتغالي، ويعد من المهاجمين المصريين أصحاب التجربة الطويلة في الملاعب الأوروبية.