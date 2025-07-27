برشلونة يعلن تعرضه لهجوم تسبب في انقطاع بث مباراته الودية

أعلن نادي برشلونة يوم الأحد أن هجومًا واسع النطاق تسبب في تعطيل بث مباراة الفريق التحضيرية للموسم الجديد في اليابان على منصات البث التابعة له.

وأعلن برشلونة أن "صفحات مختلفة" حاولت تعطيل البث المباشر لفوز الفريق 3-1 على فيسيل كوبي يوم الأحد.

وأضاف برشلونة في بيان: "نتيجة لهذا الكم الهائل من الطلبات، فعّل النظام آليات الأمن ذات الصلة، مما أثر على البث على موقع النادي وتطبيقه". وأضاف: "على الفور، اتُخذ قرار بعرض المباراة مجانًا على منصة النادي على يوتيوب لضمان بثها".

ويعتذر برشلونة عن "الإزعاج الذي تسبب فيه، وسيتواصل مع جميع المتضررين".

وتأخرت رحلة برشلونة في جولته الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد بسبب مشكلة مع أحد المروجين.