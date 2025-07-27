حلم الاحتراف.. أحمد نبيل كوكا يتصدر محركات البحث| ما السبب؟

تصدر اسم لاعب وسط النادي الأهلي، أحمد نبيل "كوكا"، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد ورود تقارير تؤكد تلقيه عرضا رسميا من نادي قاسم باشا التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة قد تمهد لأول تجربة احترافية في مسيرته الكروية.

رغبة فى الرحيل والاحتراف

وبحسب تقارير صحفية، تلقى الأهلي عرضا رسميًا من النادي التركي للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، في ظل سعي قاسم باشا لتدعيم صفوفه بلاعب شاب يتمتع بإمكانات فنية مميزة.

ويبدو أن اللاعب أبدى رغبة قوية في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، ما دفع إدارة الأهلي لمناقشة العرض بجدية.

وينتهي عقد كوكا مع الأهلي في صيف عام 2026، بعد أن تم تصعيده إلى الفريق الأول في عهد المدرب السابق بيتسو موسيماني خلال عام 2021.

موقف الأهلي من العرض

أكدت التقارير أن إدارة الأهلي عرضت الأمر على المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث سيتم حسم القرار بشأن مستقبل اللاعب عقب انتهاء معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة طبرقة التونسية، وعودة البعثة إلى القاهرة.

وتدرس الإدارة العرض المقدم بعناية، خصوصا في ظل وجود نية سابقة داخل النادي لتمديد عقد اللاعب والحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

مشوار كوكا مع الأهلي

شارك أحمد نبيل كوكا في 87 مباراة بقميص الأهلي في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويعد من العناصر التي حظيت بثقة فنية على مدار المواسم الماضية، رغم تعرضه لعدة إصابات أثرت على استمراريته.

من هو أحمد نبيل كوكا؟

ولد أحمد نبيل عاشور عبد العال، المعروف بـ"كوكا"، في 4 يوليو 2001، وبدأ مشواره الكروي في أكاديمية البحر الأحمر قبل أن يلتحق بقطاع الناشئين في الأهلي.

خاض أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول في كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة في نوفمبر 2020.

كوكا عانى من سلسلة من الإصابات خلال مسيرته القصيرة، أبرزها إصابته بفيروس كوفيد-19 نهاية عام 2021، والتي تسببت في غيابه المطول عن الملاعب بسبب المضاعفات الصحية.

كما تعرض لإصابات عضلية في أوتار الركبة والظهر، بالإضافة إلى إصابة في العين خلال إحدى مباريات الدوري، مما أدى إلى غيابه عن عدة مباريات حاسمة مع الفريق.

تدعيمات قوية في الأهلي

يذكر أن الأهلي أبرم عدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الجارية، من بينها التعاقد مع محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمد علي بن رمضان، وأحمد رمضان بيكهام، ومحمد سيحا، ومحمد شريف، وياسين مرعي، ومحمد شكري، إضافة إلى عودة أليو ديانج من الإعارة، ما يزيد من المنافسة على مركز خط الوسط ويضع مستقبل كوكا في دائرة التقييم.