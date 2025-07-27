بسبب تحفظ ريبيرو.. الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع أحمد حسن كوكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس فشل انضمام المهاجم أحمد حسن كوكا، لاعب لوهافر الفرنسي السابق، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار سعي النادي لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، الذي انتقل رسميًا إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على «أون سبورت إف إم»، أن كوكا يُعد من اللاعبين المميزين على المستوى الأخلاقي والمهني، ويحظى بتقدير واحترام كبير داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يرغب في العودة إلى القلعة الحمراء، إلا أن الصفقة لم تُكلل بالنجاح.

وأضاف أن محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، كان من أشد المؤيدين لفكرة التعاقد مع كوكا، واقترح ضمه بعد الاستقرار على رحيل وسام أبو علي، وكانت هناك بالفعل مناقشات جادة حول الأمر.

وتابع شوبير: «عندما تم عرض الصفقة على المدير الفني خوسيه ريبيرو، أوضح أنه لا يشعر بالحاجة للتعاقد مع مهاجم في الوقت الحالي، خاصة مع وجود محمد شريف وجراديشار، ما أدى إلى فتور الحماس تجاه الصفقة، وبالتالي توقفت الأمور عند هذا الحد».