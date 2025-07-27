العرض التركي يصل رسميًا.. الأهلي يدرس انتقال «كوكا» إلى «قاسم باشا»

أكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي موافقة النادي على احتراف لاعب الفريق أحمد نبيل كوكا في نادي قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادي الأهلي قد تلقى عرضًا رسميًا من قاسم باشا التركي، يطلب فيه ضم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقد أحالت إدارة الكرة بالأهلي العرض الرسمي إلى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، المدير الفني، لحسم الموقف بشكل نهائي.

ويتبقّى في عقد أحمد نبيل كوكا موسم واحد فقط، ويسعى مسؤولو الأهلي لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر إن إدارة النادي الأهلي طلبت 2 مليون دولار للموافقة على رحيل اللاعب، تماشيًا مع رغبة كوكا في خوض تجربة الاحتراف.