بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في تونس العاصمة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى فندق الإقامة في تونس العاصمة، عقب انتهاء معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في مدينة طبرقة، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تغادر البعثة ظهر غد الأحد من مطار قرطاج الدولي إلى القاهرة، عقب ختام المعسكر الذي نفذ خلاله اللاعبون برنامجًا بدنيًّا وخططيًّا متكاملًا، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب والبنزرتي التونسيين.

وفاز الفريق على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب على نظيره فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل