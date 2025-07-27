أحمد عبدالقادر يوجّه رسالة لـ وسام أبوعلي بعد رحيله عن الأهلي: «حظ سعيد يا حب»

وجّه أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة تهنئة إلى وسام أبوعلي مهاجم الفريق بعد انتقاله رسميًا لـ كولمبوس كرو الأمريكي.

وشارك أحمد عبدالقادر عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "حظ سعيد يا حب".

وكان قد ينتظر أحمد عبدالقادر عرض قوي للرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد إصرار اللاعب على المشاركة بشكل إساسي أو الرحيل النهائي.



وأعلن النادي الأهلي رحيل وسام أبوعلي مهاجم الفريق، رسميًا إلى كولمبوس الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



في تصريحات مثيرة سلطت الضوء على صفقة الانتقال الأبرز هذا الصيف، كشف عيسى تال، المدير العام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي، عن الكواليس المعقدة وراء التعاقد مع النجم الفلسطيني وسام أبو علي، قادمًا من النادي الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات كانت طويلة وشاقة بدأت منذ يناير الماضي.

وقال تال في تصريحات لشبكة "givemesport" العالمية، إن انتقال وسام إلى الدوري الأمريكي لم يكن سهلًا على الإطلاق، خاصة بعد الأداء المذهل الذي قدمه اللاعب بقميص الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، حيث سجّل هاتريك تاريخي في شباك بورتو البرتغالي، وهو ما رفع من قيمته التسويقية وزاد من تمسك الأهلي به.