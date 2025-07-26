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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي البنك الأهلي : لاعبنا انتقل رسميا إلى الزمالك

البنك الاهلي
البنك الاهلي
إسلام مقلد

قال اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، إن أحمد ربيع لاعب الفريق انتقل بشكل رسمي لنادي الزمالك والإجراءات فقط هي من أخرت الصفقة.

وأضاف نصار عبر برنامج رقم 10: "مطالب طارق مصطفى المدير الفني للفريق هي التي حكمت تعاقدنا مع مصطفى شلبي من الزمالك، لأنه كان يريد لاعب في مركز الجناح الأيسر ومصطفى لاعب مميز وكنت أريده قبل الانتقال إلى صفوف إنبي لكن لم تتم الصفقة ومصطفى سيذهب لمنتخب مصر من بوابة البنك الأهلي".

وتابع: "لا أعلق على أمور أن الزمالك استفاد بشكل أكبر منا.. اتراضينا وبوسنا بعض في الأخر (مازحا).

وحول انتقال أسامة فيصل للنادي الأهلي قال: "علاقتي بالأهلي أكثر من رائعة، لا يوجد عرض رسمي من جانب الأهلي لضم أسامة فيصل ولم نحدد أرقاما لبيعه لأننا نريد استمراره وهو باق معنا بالفعل".

اللواء أشرف نصار نادي البنك الأهلي أسامة فيصل

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