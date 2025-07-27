بصورة لزيزو ..الأهلي يتحدي الزمالك في بطولة الدوري المصري

يترقب جماهير وعشاق كرة القدم المصرية، مباراة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية، عن موعد المواجهة المرتقبة للفريقين والتي ستكون في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وشارك الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة اكس صورة للاعب الفريق أحمد مصطفى زيزو، وعلّق عليها: "ديربي القاهرة.. نواجه الزمالك في الجولة التاسعة من بطولة الدوري".



من المقرر أن يأتي موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الإثنين، الموافق 29 من شهر سبتمبر القادم، وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب «القاهرة الدولي»، مباراة الأهلي والزمالك في منافسات الجولة التاسعة، من منافسات الدور الأول، بـ مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26.