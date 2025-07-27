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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملاعب مباريات الأهلي في الدوري للموسم الجديد

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

أعلنت رابطة الأندية عن مواعيد مباريات الدوري المصري، ومنها مباريات الأهلي بطل الدوري المصري في الموسم الماضي

وجاءت مواعيد وملاعب مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولى.. يوم السبت 9 أغسطس.. مودرن سبورت × الأهلي.. على استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثانية.. يوم الجمعة 15 أغسطس.. الأهلي × فاركو.. على استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثالثة.. لن يلعب

الجولة الرابعة.. يوم الإثنين 25 أغسطس.. غزل المحلة × الأهلي.. استاد غزل المحلة.. الخامسة مساءً.

الجولة الخامسة.. يوم السبت 30 أغسطس.. الأهلي × بيراميدز.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. استاد المقاولون العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الخامسة مساءً.

الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة العاشرة.. يوم الأحد 5 أكتوبر.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. استاد السويس الجديد.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ11.. يوم الثلاثاء 21 أكتوبر.. الأهلي × الاتحاد.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ12.. يوم الأربعاء 29 أكتوبر.. بتروجيت × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ13.. يوم الأحد 2 نوفمبر.. الأهلي × المصري.. استاد برج العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ14.. يوم الثلاثاء 25 نوفمبر.. الأهلي × الإسماعيلي.. استاد برج العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة 15.. يوم الإثنين 19 يناير 2026.. طلائع الجيش × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ16.. يوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. الأهلي × وادي دجلة.. استاد القاهرة.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ17.. يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.. البنك الأهلي × الأهلي.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ18.. يوم الخميس 19 فبراير 2026.. الأهلي × الجونة.. استاد القاهرة.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ19.. يوم الإثنين 23 فبراير 2026.. سموحة × الأهلي.. استاد برج العرب.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ20.. يوم السبت 28 فبراير 2026.. الأهلي × زد.. استاد القاهرة.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ21.. يوم الخميس 5 مارس 2026.. المقاولون العرب × الأهلي.. استاد المقاولون العرب.. التاسعة والنصف مساءً.

الاهلي بيراميدز الدوري الزمالك

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