ملاعب مباريات الأهلي في الدوري للموسم الجديد

أعلنت رابطة الأندية عن مواعيد مباريات الدوري المصري، ومنها مباريات الأهلي بطل الدوري المصري في الموسم الماضي

وجاءت مواعيد وملاعب مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولى.. يوم السبت 9 أغسطس.. مودرن سبورت × الأهلي.. على استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثانية.. يوم الجمعة 15 أغسطس.. الأهلي × فاركو.. على استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثالثة.. لن يلعب

الجولة الرابعة.. يوم الإثنين 25 أغسطس.. غزل المحلة × الأهلي.. استاد غزل المحلة.. الخامسة مساءً.

الجولة الخامسة.. يوم السبت 30 أغسطس.. الأهلي × بيراميدز.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. استاد المقاولون العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الخامسة مساءً.

الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة العاشرة.. يوم الأحد 5 أكتوبر.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. استاد السويس الجديد.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ11.. يوم الثلاثاء 21 أكتوبر.. الأهلي × الاتحاد.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ12.. يوم الأربعاء 29 أكتوبر.. بتروجيت × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ13.. يوم الأحد 2 نوفمبر.. الأهلي × المصري.. استاد برج العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ14.. يوم الثلاثاء 25 نوفمبر.. الأهلي × الإسماعيلي.. استاد برج العرب.. الثامنة مساءً.

الجولة 15.. يوم الإثنين 19 يناير 2026.. طلائع الجيش × الأهلي.. استاد الكلية الحربية.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ16.. يوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. الأهلي × وادي دجلة.. استاد القاهرة.. الخامسة مساءً.

الجولة الـ17.. يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.. البنك الأهلي × الأهلي.. استاد القاهرة.. الثامنة مساءً.

الجولة الـ18.. يوم الخميس 19 فبراير 2026.. الأهلي × الجونة.. استاد القاهرة.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ19.. يوم الإثنين 23 فبراير 2026.. سموحة × الأهلي.. استاد برج العرب.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ20.. يوم السبت 28 فبراير 2026.. الأهلي × زد.. استاد القاهرة.. التاسعة والنصف مساءً.

الجولة الـ21.. يوم الخميس 5 مارس 2026.. المقاولون العرب × الأهلي.. استاد المقاولون العرب.. التاسعة والنصف مساءً.