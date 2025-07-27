كومو يقترب من ضم موراتا رسميًا.. وسوارسو: ميسي؟ احتمال مستحيل

أكد مروان سوارسو، رئيس نادي كومو الإيطالي، أن النادي أنهى اتفاقه مع إيه سي ميلان للتعاقد مع المهاجم الإسباني المخضرم ألفارو موراتا، مشيرًا إلى أن الصفقة أصبحت جاهزة وتنتظر فقط تفاصيل محدودة بين ميلان والنادي التركي جالطة سراي.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي" اليوم الأحد، قال سوارسو: "صفقة موراتا جاهزة تمامًا. توصلنا لاتفاق كامل مع نادي ميلان على كافة التفاصيل والبنود، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات الجارية حاليًا بين جالطة سراي وميلان".

وكان موراتا، الذي قاد منتخب بلاده إسبانيا مؤخرًا لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا 2024، قد انتقل من ميلان إلى جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مع بند يتيح الشراء النهائي مقابل 10 ملايين يورو.

وفي سياق آخر، تحدث رئيس كومو عن ما أُثير من شائعات حول إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، والذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي مع ختام الدوري الأمريكي في نهاية 2025.

وبنبرة حاسمة، علق سوارسو على تلك التكهنات قائلاً:

"التعاقد مع ميسي لا يمكن اعتباره حلمًا، بل هو احتمال مستحيل تمامًا".

ويأتي اهتمام كومو بصفقات كبرى في إطار سعيه لتثبيت أقدامه بقوة في الدوري الإيطالي بعد صعوده، معتمدًا على مزيج من الخبرات الكبيرة مثل موراتا، وطموحات إدارية تسعى لجذب الأضواء.