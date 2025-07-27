فليك يشيد بأداء برشلونة أمام فيسيل كوبي ويؤكد التعامل بحذر مع راشفورد

أعرب هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن رضاه الكبير عن أداء فريقه بعد الفوز الودي على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأحد، ضمن جولة الاستعدادات للموسم الجديد.

وفي تصريحاته عقب المباراة التي أُقيمت في اليابان، قال فليك: "قدمنا مباراة رائعة. كنا جيدين للغاية في أول 30 دقيقة، لكننا فقدنا السيطرة قليلًا في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، ثم استعدنا التوازن في الشوط الثاني وظهرنا بصورة ممتازة".

المدرب الألماني سلط الضوء على تألق عدد من المواهب الشابة القادمة من أكاديمية "لا ماسيا"، وأبرزهم جوفري ودرو فرنانديز، مشيرًا إلى تميزهم خلال اللقاء وأدائهم القوي في التدريبات أيضًا.

وكان درو فرنانديز، المولود عام 2008، قد سجل الهدف الثالث في اللقاء، في ظهور لافت للأنظار يعكس ثقة فليك في اللاعبين الصاعدين.

وفيما يخص الصفقات الجديدة، أوضح فليك أنه تعامل بحذر شديد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، القادم من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى صيف 2026. وقال: "راشفورد لم يتدرب كثيرًا بالكرة مؤخرًا، لذلك كان علينا أن نكون حذرين معه. هدفنا أن يحصل كل لاعب على 45 دقيقة، لكن في حالة جيرارد مارتن، أشركناه لمدة 15 دقيقة فقط، كونها مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة".

ويبدو أن فليك يسعى لاستغلال فترة الإعداد في الدمج المتوازن بين النجوم الجدد والعناصر الشابة، وسط مؤشرات إيجابية لأداء الفريق قبل انطلاق الموسم الرسمي.